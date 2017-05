El PP rechaza ampliar la comisión sobre Fernández Díaz porque tras dos comparecencias ya está claro que "no hay nada"

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha rechazado este lunes que se prorrogue durante seis meses la comisión constituida en marzo para investigar el posible uso político del Ministerio del Interior bajo la etapa de Jorge Fernández Díaz porque, a su juicio, con las dos comparecencias que se han producido ya ha quedado claro que "no hay nada" que investigar.

En opinión del dirigente 'popular', "no tiene sentido" que si inicialmente se habían acordado tres meses de trabajos ahora se quieran ampliar otros seis. "Ya se han producido comparecencias en las que se ha visto claramente que no hay nada, quieran ahora prorrogar seis meses más no tiene sentido", ha explicado.