El PP ve "ciertas lagunas previas" en la actuación de los Mossos, pero defiende que ha estado a la altura

Para él, "un éxito policial de este tipo" termina produciendo "tristeza e indignación" ante el intento por parte del Ejecutivo encabezado por Carles Puigdemont de "utilizar lo que está ocurriendo en favor del 'procés'". Aunque cree que "no es el momento de entrar en detalles" ha insistido en que en algunas cuestiones "no se ha estado lo afortunado que se tendría que haber estado" y ha pedido que no se vuelvan a repetir "esos posibles errores".