El PP catalán: el Estado "tiene el derecho y el deber de actuar en defensa del Estado de Derecho"

Dice que lo que está pasando "es una respuesta al desafío de la Generalitat"

Ha considerado que "lo que está pasando no es debido a la voluntad explícita del Gobierno de intimidar a nadie, sino que es una respuesta al desafío llevado a cabo por la Generalitat", a la vez que ha lamentado muy sinceramente los registros en sedes del Govern.

Ha señalado que nadie vea estas detenciones "como un acto de represión o de suspensión de la autonomía ni ataque a las libertades", sino que se enmarca dentro de una persecución de delitos llevada a cabo siguiendo las instrucciones de las autoridades judiciales que no puede ser ninguna sorpresa porque el Govern lleva meses anunciando que se saltará el ordenamiento jurídico.

Rodríguez ha deplorado que la Generalitat, no sólo hace meses que anuncia que se saltará el ordenamiento jurídico, sino que "de forma ostensible desde el pasado 6 de septiembre lo está haciendo extensivo incluso con cierto tono de burla hacia el propio Estado".

Ha pedido al resto de fuerzas políticas, especialmente las catalanas, que estén al lado del Estado de Derecho y de la democracia y respeto a las leyes, y ha agregado: "No valen posiciones ambiguas".

A su juicio, el debate actual no se disputa entre referéndum 'sí' o 'no' ni entre libertades 'sí' o 'no', sino que es un debate "de democracia y respeto al Estado de Derecho" y al marco de convivencia que ha permitido a Cataluña y España progresar en los últimos 40 años.