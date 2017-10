El PP catalán propone a Albiol como candidato a las elecciones del 21D

"Mariano Rajoy ha puesto punto final al proceso independentista de Cataluña"

Albiol ha admitido que los independentistas no le votarán en las elecciones del 21D, pero ha asegurado que, si es el próximo presidente de la Generalitat, se compromete a ser un líder para "todos los catalanes" y sin excluir a nadie.

Preguntado por si Puigdemont fijó como condición para no declarar la independencia que Albiol dejara de liderar el PP catalán, el líder popular ha dicho que no le consta, pero que si fuera cierto sería "una auténtica mezquindad".

Albiol ha defendido que Puigdemont ya no es presidente de la Generalitat, y vaticina que no tendrá que hacer falta la intervención de ningún cuerpo policial para hacer efectivo el cese de todo el Govern que anunció Rajoy el viernes.

"Si el presidente de la Generalitat lo que está esperando es que entre en el despacho para tener una fotografía de mártir, no se va a producir. Va a salir por su propio pie", ha pronosticado.

Ha expuesto que, tarde o temprano, el presidente deberá asumir que no tiene autoridad y no puede dictar órdenes: "Si quiere encerrarse en su despacho, en algún momento tendrá que cambiarse de ropa o salir a comer. Ya no son el Gobierno de Cataluña, les podemos dejar un par de días".