El PP, ante la campaña de Puigdemont:"No sé si va a parecer en formato holograma, fantasma o güija"

Casado ve una "mala elección" que PDeCAT y ERC lleven en sus listas a "demasiadas personas" investigadas por delitos "muy graves"

"No sé si el señor Puigdemont va a aparecer en formato holograma, en formato fantasma o en formato güija. Creo que Cataluña merece ya por fin algo de seriedad y el señor Puigdemont ya ha hecho suficiente daño y ha hecho suficientemente el ridículo ¡Qué nos dejen ya tranquilos, que ya no cuela!", ha recalcado Casado, ante la posibilidad de que pueda utilizar la técnica del holograma que empleó en la campaña francesa el candidato de izquierdas Jean Luc Melénchon y que permite ofrecer mítines simultáneos.

A su entender, esas palabras evidencian que los independentistas no han hecho "más que mentir estos años" y los ciudadanos están un "poco hartos" de su "manipulación torticera". "Son unas declaraciones que les deberían hacer reflexionar y si no asumir responsabilidades porque no se puede decir lo que a uno le dé la gana", ha enfatizado, para añadir que ese tipo de manifestaciones no ayudan cuando está en liza que Barcelona sea sede de la Agencia Europea del Medicamento.