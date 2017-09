PP advierte a Urkullu de que su propuesta, aunque con "palabras edulcoradas, conduce al mismo desierto" que en Cataluña

Asegura que desea "mantener la colaboración" con el Gobierno e insta a "sopesar las consecuencias de cambiar de compañero de viaje"

En el pleno de Política General, el dirigente del PP vasco ha lamentado que el lehendakari haya reivindicado, en su intervención, "precisamente hoy", el derecho de autodeterminación, pero "con palabras edulcoradas". "Nos preocupa esa atracción fatal que les empuja cada cierto tiempo a la posición de los más radicales. Nos preocupa que la estabilidad de que disfrutamos en Euskadi pueda romperse para embarcarnos en aventuras que no llevan a ninguna parte", ha afirmado.

Por ello, le ha pedido que "no se eche abajo" lo que se ha construido, ya que, según ha subrayado, "queda mucho que hacer para consolidar la recuperación y que Euskadi escale posiciones".

Alfonso Alonso ha emplazado al lehendakari a que, "si son tan dialogantes como dicen ser, saquen un rato para comunicarse con su oposición" porque "llevan meses sin llamarnos, sin que tengamos noticias suyas, ignoramos por dónde quieren discurrir". "Hágame caso, con todo el respeto, señor lehendakari, no vaya a ser que cuando descuelgue el teléfono, sea ya demasiado tarde", ha afirmado.

"Yo no puedo acompañarle en algunos viajes, más bien aventuras, que parece anticipar para el futuro. Pero, mientras no modifiquen el rumbo de lo acordado, creo que las cosas podrían ir bien", ha señalado.

En esta línea, ha censurado la postura del lehendakari ante el "atropello democrático" que se ha producido en Cataluña y ha remarcado que "es momento de poner orden, de no agitar de forma irresponsable las aguas en el País Vasco". "No volvamos al camino de la inestabilidad política, de la incertidumbre y de la división, que solo se traduce en empobrecimiento económico y social", ha insistido.

Alonso ha remarcado que la propuesta tiene "graves problemas desde todos los puntos de vista" y, por ello, considera que "no es seria, no es viable y nos mete en un lío tremendo, precisamente ahora que las cosas van bien". En esta línea, ha asegurado que la sociedad vasca "no quiere aventuras" y todavía "recuerda con amargura la fractura" que se produjo durante el mandato de Juan José Ibarretxe.