PP pide a Urkullu que se sitúe "del lado de la ley" porque el artículo 155 también "protege" a Euskadi

Alonso asegura que Euskadi "es una comunidad de riesgo" por el apoyo social a "opciones radicales"

El dirigente del PP ha asegurado que ante la "quiebra de la convivencia" y de la "seguridad jurídica" en Cataluña, "no hay opción de mirar hacia otro lado" por parte del Gobierno central, que ha de velar por la "defensa" de la Constitución y de la democracia.

Alonso, en referencia a la posibilidad de que en el País Vasco se reproduzca una situación similar a la de Cataluña, ha advertido de que Euskadi "es una comunidad de riesgo" debido a que una parte "no pequeña" de la población respalda opciones "radicales y de ruptura".

Alonso estima necesario que Urkullu se posicione de forma "clara" y diga que "no hay ninguna posibilidad de contagio" de la situación catalana. El líder del PP vasco ha recordado que Euskadi ya ha sufrido "divisiones" y problemas de "convivencia", por lo que ha insistido en que el PNV debe "alejar el fantasma de que un movimiento como el de Cataluña se pueda producir en el País Vasco".

El presidente del PP de Euskadi ha criticado el "buenismo" del lehendakari, que rechaza la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña porque, a su juicio, en esa comunidad autónoma no se ha producido una declaración formal de independencia.

Por el contrario, Alonso considera que el presidente de la Generalitat no ha respondido al requerimiento del Ejecutivo para que diga si hubo o no declaración de independencia en Cataluña, por lo que ha recordado a Urkullu que no es él, sino Carles Puigdemont quien debe aclarar esto.