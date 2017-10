PP dice que la UE apoya a Rajoy tras lo ocurrido y que no es cuestión de fotos sino de defender la Constitución

El coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, ha asegurado que el Gobierno "siente el total apoyo" de los socios comunitarios y de la UE tras los sucesos de este domingo en Cataluña y ha asegurado que ayer había "que tomar decisiones" que tienen un coste de imagen, pero que de lo que se trataba era de "defender la Constitución".

"No es cuestión de imagen, no sólo de imagen, es cuestión de defender la Constitución que nos hemos dado todos, de defender los derechos de los catalanes que mayoritariamente no estaban ayer en la calle", ha dicho en rueda de prensa tras la reunión del comité de dirección del PP.