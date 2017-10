PP pedirá la dimisión del consejero de Turismo si el Gobierno cántabro no denuncia el contrato de Enrique Iglesias

Recio cree que si no se restituye el dinero a la Sociedad Año Jubilar, el bipartito podría incurrir en malversación

El PP ha pedido al Gobierno cántabro, a través de una proposición no de ley, que resuelva el contrato de publicidad firmado con motivo del concierto de Enrique Iglesias el pasado mes de julio en Santander, y ha advertido que si no lo hace, pedirá la dimisión del consejero de Turismo, Francisco Martín, porque en su opinión "estaríamos ante un clarísimo caso de malversación de fondos públicos, y el presidente sería Revilla corresponsable en este presunto delito".

Recio ha denunciado que el contrato establece como fecha de pago el día siguiente de la firma -se firmó el 11 de julio-; que las ocho inserciones en las redes sociales de Enrique Iglesias que figuran en el informe de la empresa, no fueron el día del concierto -el 15 de julio- como establece el contrato, sino los días posteriores -16, 17, 19 de julio- y ninguna de ellas hace publicidad del Año Santo Jubilar, de Liébana o de Cantabria como destino turístico.

Aunque ha reconocido que no tiene constancia aún de que el contrato se haya pagado, se ha mostrado "totalmente convencido" de que sí se ha abonado, y además sospecha que "no por la ejecución de esta campaña sino por otros motivos". Así, ha dicho que la cuantía es "muy parecida" a la que pedía el Racing por la cesión del campo de fútbol para el concierto, pero "no tenemos medios para demostrarlo", ha apostillado.