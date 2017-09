El PP avisa a Sánchez: "No puede haber equidistancia entre quienes defienden la ley y los que la violentan"

Rafael Hernando asegura que "sólo los que transgreden las leyes desde el poder son los que promueven movimientos totalitarios"

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha lanzado este martes un aviso al líder del PSOE, Pedro Sánchez, al que ha advertido de que "no puede haber equidistancias entre quienes defienden la ley y los que la violentan". "No me gustaría que alguien empezara por ese camino de las equidistancias", ha remachado.