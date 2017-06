El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha exigido este martes el cese del delegado de Hacienda, Carlos Sánchez Mato y la de Igualdad, Celia Mayer, tras ser citados a declarar en calidad de querellados por el juzgado de instrucción número 21 de Madrid, acusados de malversación de caudales públicos, prevaricación y delito societario en el caso del Open de Tenis de Madrid y ha pedido que "apliquen su propio código ético".

"No podríamos entenderlo de otra manera después de los dos años de lecciones de superioridad moral que nos están dando", ha espetado Almeida, que espera que en el caso de que "no presenten su cese porque tuvieran un descuido u olvido sea la alcaldesa tan garante de la honestidad en el ámbito público, la que proceda a pedir y exigir su cese". "No tenemos ninguna duda de que así será", ha zanjado al respecto.