El PP pide a Rufián que "se respete a sí mismo" y deje los "numeritos" si no quiere convertirse en un "personajillo"

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha solicitado este martes al diputado de ERC Gabriel Rufián que "se respete a sí mismo" y deje los "numeritos" en el Congreso, que, según ha dicho, se han convertido "desgraciadamente" en algo habitual. A su juicio, puede acabar convirtiéndose en un "personajillo", algo que "no es bueno" ni para él ni para su partido político.

Por todo ello, ha solicitado a Rufián que se "respete a sí mismo" y esos "numeritos no los practique", así como que abandone ese "tono chulesco y desafiante" que, a su juicio, emplea cuando sube y baja de su escaño dentro del hemiciclo.

Tras insistir en que ese estilo "no es apropiado para la Cámara", ha expresado su deseo de que "cambie su actitud" porque le puede llevar, no a que se convierta en un "personaje" sino que acabe convirtiéndose en un "personajillo", algo que "no es bueno ni para Rufián, ni para su partido ni para la Cámara".