El PP, tras sacar Rufián una impresora: "Ya dijo Ortega que al Congreso no se viene a hacer el jabalí ni el payaso

El portavoz parlamentario del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha criticado el "numerito" del diputado de ERC Gabriel Rufián por sacar una impresora en el Pleno del Congreso para pedir al Gobierno que no persiga el referéndum convocado para el 1 de octubre. De hecho, ha recordado un discurso de José Ortega y Gasset cuando en 1931 se dirigió a las Cortes Constituyentes para subrayar que no se podía venir allí a hacer "ni el payaso, ni el tenor ni el jabalí".

"Cada día viene con una cosa distinta, un numerito más de alguien que cree que esto es un circo. Y esto no es una circo, es el Parlamento. Ya lo dijo Ortega, al Parlamento no se viene a hacer ni el jabalí, ni el payaso ni el tenor. Desgraciadamente hay algunos que no leen mucho a Ortega", ha declarado Hernando en los pasillos de la Cámara Baja.