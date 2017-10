El PP dice que Puigdemont es el "único responsable" y pide a otros partidos no actuar con "equidistancias"

Cree que no es el día para "reproches" ni de "políticas electoralistas" y asegura seguir contando con el apoyo de los constitucionalistas

El vicepresecretario general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha asegurado hoy que el "único responsable" de lo que está pasando en Cataluña es su presidente Carles Puigdemont, y ha pedido también que no se actúe con "equidistancias" y no se ponga en el mismo sitio a quienes velan por la legalidad con los que están infringiendo la Constitución.

En opinión del dirigente popular, "Cataluña no merece este espectáculo", pero insiste en que no es el Gobierno el que lo ha provocado, sino la Generalitat por la "irresponsabilidad" con la que ha actuado.

Además, Maillo ha advertido de que no se actúe con "equidistancias" y poniendo en el mismo lado a los que velan por la legalidad con aquellos que están infringiendo la Constitución y las Leyes porque "son parámetros completamente distintos". "No caben equidistancias", ha apostillado.

"NO ES EL DÍA PARA ENTRAR EN EL REPROCHE"

No obstante, no quiso precisar a quién se refería cuando fue preguntado si la advertencia iba para el PSOE. Argumentó que hoy no es el día para entrar en el reproche y que éste, en todo caso, se tiene que hacer al Gobierno de la Generalitat: "El único culplable", ha vuelto a insistir.