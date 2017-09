PP: la petición de Podemos para la asamblea pro referéndum en un centro municipal de Zaragoza no cumple la "normativa"

El portavoz adjunto del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Pedro Navarro, ha asegurado que la petición de Unidos Podemos de utilizar el Centro Deportivo Municipal Siglo XXI para celebrar este domingo, 24 de septiembre, la asamblea pro referéndum no cumple "la normativa".

"Con la normativa municipal en la mano no cumple la petición de Unidos Podemos de uso del Siglo XXI", ha sintetizado Navarro, al recordar que este partido ha formalizado la petición en la mañana de este viernes y ha recordado que los requisitos de uso se pueden consultar en la web municipal.

En este sentido, ha añadido que "el partido de la gente no es igual que la gente y lo demuestran todos los días del año, y los que se dicen son el azote teórico de los privilegios no pueden llegar con 48 horas de antelación y ocupar lo que es de todos como si fuera suyo sin cumplir con los requisitos administrativos y de seguridad; además de pretender que se ponga a su disposición a todo el personal municipal".

Navarro ha abundado al señalar que "no puede ser que el alcalde no sea como todos los vecinos y no cumpla las normas que tiene que cumplir todos los demás".