PP y PSOE barajan la posibilidad de que una convocatoria electoral de Puigdemont suspenda la aplicación del 155

La posibilidad de que el presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, responda el jueves al requerimiento de Mariano Rajoy anunciando una eventual convocatoria de elecciones es algo que no se descarta entre los principales partidos de la oposición. Una opción que, según aseguran fuentes de ambos partidos, podría hacer replantearse la aplicación del artículo 155 de la Constitución española en Cataluña.

Fuentes de ambos partidos consultadas por Europa Press explican que, aunque no confían en que el jefe del Ejecutivo catalán vaya a recular y convocar unas elecciones autonómicas, ésta es una opción que se debe contemplar dentro de todos los posibles escenarios que se están analizando.

De hecho, aseguran que entre las probabilidades que se estudian es que pueda anunciar comicios para un plazo determinado aunque no las convoque de manera inmediata. Fuentes socialistas y populares creen que si ese anuncio de convocatoria electoral se produce, cabría la posibilidad de no aplicar el artículo 155 de la Constitución, que prevé la intervención de la comunidad autónoma por parte del Estado.

No obstante, fuentes socialistas consultadas por Europa Press temen que Carles Puigdemont se mantenga en sus posiciones y no rectifique tal y como le ha pedido el Ejecutivo, en cuyo caso, no ven más remedio que la aplicación de esta vía constitucional para restaurar la legalidad en Cataluña.