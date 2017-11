El PP aprueba con PSOE y Cs una moción en el Senado para apoyar la Marca España y los productos catalanes

El Senado ha aprobado este miércoles una moción impulsada por el PP a la que se han sumado PSOE y Ciudadanos, con la abstención de Unidos Podemos, para instar al Gobierno a apoyar todos los productos, incluidos los catalanes, de la marca España evitando boicot de los productos catalanes. La moción ha cosechado 204 votos a favor, 26 en contra y 21 abstenciones. En contra han votado los senadores de ERC, PNV, PDeCAT, Coalición Canaria, Compromís y Bildu.

No obstante, en su primera intervención, la socialista María Perla Borao ha criticado la "carga ideológica" de la moción, asegurando que invita a un debate "bronco" y que no sirve para cambiar la actitud de los consumidores. Por ello, el PSOE ha presentado una enmienda transaccional, que finalmente no ha sido aceptada por el PP, para que se incluya una campaña de concienciación sobre el "perjuicio que supone comportamientos de boicot" y "apelando a la solidaridad entre españoles".