PP y PSOE reprenden al PDeCAT por sacar un peluche de Piolín en el Congreso para burlarse del operativo policial

El PP y el PSOE han reprendido este miércoles al PDeCAT por sacar un peluche de Piolín en la Comisión de Interior del Congreso para burlarse del operativo policial desplegado para frenar el referéndum independentista del 1 de octubre.

"Venir aquí con muñecos, haciendo intervenciones que no tienen que ver, es hacer un flaco favor a los Mossos, que se merecen más respeto --ha subrayado--. Se equivoca al convertir esto en un espectáculo grotesco".

Feliu Guillaumes ha querido enfriar la polémica alegando que respeta a los cuerpos policiales y que su denuncia no se dirige contra los agentes, sino contra sus responsables. ""No han sido los agentes los que han decidido meterse en un barco de la Warner, es algún otro el que ha hecho el ridículo", ha dicho.

Pero su defensa no le eximido de llevarse también la regañina del presidente de la comisión, Rafael Merino, del PP, que ha coincidido con los demás en que la intervención de Guillaumes no había sido afortunada, ni adecuada. "Y no le pega", ha añadido, en alusión a que el diputado del PDeCAT es un veterano que ya que estuvo hace años en el Congreso como diputado de CiU.