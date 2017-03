PP de Madrid dice que Aguirre está "integrada" en el proyecto de Cifuentes y que no es momento de hablar de candidaturas

El secretario general del PP de Madrid, Ángel Garrido, además de consejero de Presidencia y Justicia, ha asegurado que la portavoz de los populares en el Ayuntamiento de la capital, Esperanza Aguirre, está "integrada" en el proyecto que encabeza Cristina Cifuentes pero que no es el momento de hablar de candidaturas de cara a las elecciones municipales y autonómicas de 2019.

"Creo que está perfectamente integrada porque ha sido la presidenta del partido, de la Comunidad y ahora la portavoz del Grupo Municipal", ha argumentado en una entrevista en Onda Madrid, recogida por Europa Press.

Garrido ha apuntado que a veces diverge la sensación que se transmite hacia fuera con la realidad, que es que todos en el partido trabajan "unidos y de manera coordinada", lo que ha definido como un "valor esencial del PP" que hasta el momento han sido "inteligentes" por mantenerlo.

Preguntado sobre una hipotética candidatura de Aguirre para repetir en el Ayuntamiento, el secretario general del PP de Madrid ha contestado que "no toca". "No es el momento de elegir al candidato al Ayuntamiento ni a la Comunidad. Ya llegará el momento pero en política no conviene adelantar acontecimientos y más ahora, cuando en seis meses las cosas cambian muchísimo", ha señalado.