PP pide a Cs que "rectifique errores" en el Gobierno andaluz y confía en gobernar juntos en la próxima legislatura

El portavoz del PP-A, Elías Bendodo, ha pedido a Ciudadanos (Cs) que "no se quede callado y rectifique errores" en la Junta, mediante el cumplimiento del acuerdo de investidura que tiene firmado con el PSOE-A, aunque se ha mostrado convencido de que en la próxima legislatura habrá un gobierno conjunto de PP-A y Cs.

El dirigente 'popular' ha dicho que Cs tiene que ser "reivindicativo" e insistir más en el cumplimiento del acuerdo porque Adnalucía sigue siendo la misma "30 años después". "Esta tarde veremos qué porcentaje se ha cumplido aunque ya hemos escuchado muchas cifras, y lo que queremos no son cifras sino hechos", ha apuntado.

Ha asegurado que los andaluces "exigen a los partidos de la oposición que sean reivindicativos, que vengan a cambiar las cosas y no a apuntalar los problemas", por lo que se ha mostrado convencido de que Juan Marín, líder de Cs en Andalucía, "va a poner las cartas sobre la mesa y a plantear la necesidad de un cambio".

"Tenemos que sumar entre los dos para que Andalucía deje de ser la única comunidad donde no ha habido alternancia", ha señalado Bendodo, quien ha apuntado que los encuentros son "permanentes" entre ambas formaciones y las relaciones "muy fluidas".

En relación a la comparecencia de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, este miércoles en el Pleno del Parlamento, ha dicho que tendrá que explicar a los andaluces "cómo pretende gobernar Andalucía si en su propio partido no la quieren". En su opinión, Díaz "vuelve a regañadientes y usará el Parlamento para tratar de explicar lo inexplicable".

PIDE A DÍAZ QUE NO USE EL PLENO PARA "ECHAR BALONES FUERA"

Elías Bendodo ha mostrado el deseo del PP-A de que Díaz "se centre y que, una vez que le han bajado los humos, no use el Pleno para echar balones fuera ni atacar al Gobierno de España. En su partido le han dicho que no le corresponde ese papel, que a lo que tiene que dedicarse es a hablar de Andalucía".