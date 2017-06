PP y Ciudadanos han insistido este viernes en que se lleve a cabo una votación parlamentaria en el Congreso de los Diputados sobre el contenido de la intervención en la Cámara del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para explicar el referéndum unilateral convocado para el próximo 1 de octubre.

No obstante, el Govern ha insistido en varias ocasiones en que, aunque Puigdemont no tiene problemas en acudir al Congreso, no quiere repetir una votación condenada de antemano al fracaso y revivir episodios como el debate sobre el Plan Ibarretxe o la consulta del 9N.