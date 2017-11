El PP carga contra Ciudadanos por su oposición al Cupo: Decir que los vascos no pagan recuerda al 'España nos roba'

El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha cargado este jueves contra Ciudadanos por su rechazo al Cupo y el Concierto vascos y ha desdeñado el argumento de que "los vascos no pagan", asegurando que le recuerda al 'España nos roba' de los independentistas catalanes.

En declaraciones en el Congreso la reunión del Comité del Dirección el Grupo Popular con el candidato del partido a la Generalitat Catalana, Xavier García Albiol, Hernando ha criticado a quienes lanzan el "mensaje maniqueo" de que "cuando se aprueban unas leyes pactadas con unos es un pasteleo y cuando son pactadas con otros, no lo es".

"Hay que dejar muy claro a aquellos que han utilizado el Cupo vasco como elemento de confrontación territorial que este no es el camino. No se puede enfrentar a los territorios porque en unos se tenga representación y un otros no", ha apostillado recalcando la ausencia de Ciudadanos del Parlamento de Vitoria.