PP dirá 'no' a querella de Ayuntamiento de Madrid contra crímenes franquistas porque "busca acabar con la Constitución"

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid votará en contra de la moción que elevarán de forma conjunta Ahora Madrid y PSOE en el próximo Pleno para que el Consistorio se querelle contra los crímenes franquistas en la capital porque no es "prioridad" de los madrileños y se busca "acabar con la Constitución de 1978".

Almeida ya aseguró el pasado jueves que veía "ridículo" la pretensión de los socialistas y Ahora Madrid de querellarse contra crímenes franquistas en la capital, ya que "estas cosas no le interesan a nadie".

El portavoz popular ha recordado la Ley de Amnistía, "una pieza clave" en democracia, por la que no solo se amnistió a los crímenes del franquismo, sino a los de ETA. "Se amnistió todo tipo de violencias como paso previo a la democratización... y ahora quieren acabar con la Constitución del 78, donde ganamos todos, los mejores 40 años de paz y prosperidad", ha manifestado.

Además, ha criticado que en la actualidad el Gobierno municipal esté centrado en dos cuestiones. Por un lado, "si sigue o no sigue Manuela Carmena". En opinión del portavoz de los populares, la regidora está haciendo un "paripé" porque "se acabará inmolando y presentando a las elecciones".

La otra cuestión en la que a juicio de Almeida está centrado el Gobierno es si el PSOE "entra o no en el Gobierno". "La cuestión no es entrar o no, sino para qué. ¿Alguien ha escuchado las razones que justifican su entrada en el Gobierno?", se ha preguntado.