PP Ayuntamiento Madrid pide a Carmena que llame a los alcaldes catalanes "amenazados" y les dé "amparo firme"

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido este lunes a la alcaldesa de la capital, Manuela Carmena, que llame a los alcaldes catalanes "sometidos a amenazas" por su oposición a la celebración de la consulta del 1 de octubre para que les muestre "amparo firme".

"Le pediría que llame a esos alcaldes, no ya de municipios grandes, sino a aquellos de tamaño medio, porque lo único que pretenden es acatar la Constitución Española y el Estado de Derecho", ha aseverado el portavoz en la rueda de prensa previa al Pleno de Cibeles de este martes.

José Luis Martínez-Almeida ha asegurado que en la cuestión catalana hay más puntos en común que en contra con el partido socialista, aunque no ha explicitado si apoyará o no la propuesta de los socialistas.

Almeida ha precisado que la propuesta de Ahora Madrid concluye mostrado el apoyo "a unos y otros alcaldes". "No, no apoyamos a esos alcades que pisotean la Constitución y la ley, y no se les puede poner en el mismo plano", ha aseverado.