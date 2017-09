El PNV reclama al Gobierno un "gesto" en "positivo" ante la crisis en Cataluña

Santamaría dice que "dentro del marco constitucional todo el diálogo es posible, pero fuera solo existe imposición"

Bildarratz, que ha señalado que están viviendo una de las "mayores crisis de Estado", ha criticado las imágenes de ciudadanos gritando a la Guardia Civil que partía a Cataluña 'A por ellos'. A su entender, esto demuestra que "únicamente el discurso de la ley no vale y la política es más necesaria que nunca", sobre todo para "cuidar de la cohesión social".

Además, el senador del PNV ha subrayado que la semana pasada se vió cómo el Gobierno no fue "capaz" de lograr el apoyo del Congreso para "avalar su política", después de que el PSOE se desmarcara de la iniciativa de Ciudadanos en apoyo a la estrategia del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Según ha dicho, el Gobierno alude a la ley, pero solo aquella que "viene bien al Gobierno en algún momento". "¿Por qué no cumple con el Estatuto de Autonomía? ¿Por qué dice no al desarrollo estatutario? ¿Por qué dice no al autogobierno?", se ha preguntado, para añadir que hay que aceptar que existe un "conflicto de voluntades" y de "ideas" que son diferentes a las del PP.