El PNV dice que las medidas del 155 son "anticonstitucionales" porque "se interviene el Parlamento catalán"

Afirma que van "contra la convivencia" y advierte de que "no hay más solución" que "el diálogo, la negociación y el acuerdo"

El portavoz del PNV en el Senado, Jokin Bildarratz, ha afirmado que las medidas anunciadas por el Gobierno para aplicar el artículo 155 de la Constitución son "anticonstitucionales" porque "se interviene el Parlamento catalán, y por tanto, el derecho de sufragio". Tras señalar que también van "contra la convivencia" y rompe "el eje básico" para resolver conflictos como es el diálogo, ha destacado que "no hay más solución" que "la negociación y el acuerdo".

Además, considera que "rompe uno de los métodos, estrategias y ejes básicos" más adecuados para resolver los conflictos, como es el diálogo. "No hay otra solución más que un diálogo que nos lleve a la negociación, y una negociación que nos lleve a un acuerdo. No hay otra vía", ha destacado.

También ha denunciado "el método utilizado en todo este proceso". "El Gobierno español ha criticado continuamente el procedimiento utilizado en Cataluña el 6 y 7 de septiembre a la hora de aprobar la Ley de referéndum y de transitoriedad. Pues hoy es del día en el que nosotros, antes de ir a la Mesa a debatir sobre la puesta en marcha del 155, todavía no teníamos ningún papel", ha indicado.

A su juicio, se trata de "una situación muy grave" que el PNV "no entiende de ninguna de las maneras" porque "no hay otra solución" que no sea la del diálogo, la negociación y el acuerdo.