PNV ofrece su "influencia e intermediación" para lograr una solución "justa y democrática" para Cataluña

EUROPA PRESS

Ortuzar defiende que "votar nunca puede ser un problema" y que "buscar una solución para Cataluña" es "prioritario" para el PNV

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha defendido este domingo que "el problema no es votar" sino "no dejar votar" y ha puesto a disposición de Cataluña toda la "capacidad de acción política" y "posibilidades de influencia y de intermediación" del PNV para lograr una solución "justa y democrática para Cataluña" porque "como Euskadi, es una nación que tiene derechos políticos".

Ortuzar ha realizado estas declaraciones durante su intervención en el Alderdi Eguna, día del Partido Nacionalista Vasco, donde ha hecho referencia a la situación de Cataluña para mostrar su "solidaridad" con las Instituciones catalanas, con las personas que están sufriendo las detenciones y prohibiciones de estos últimos días. "Lo que allí está pasando es una barbaridad democrática y una torpeza política", ha asegurado.

En este sentido, ha defendido que "Cataluña, como Euskadi, es una nación que tiene derechos políticos" y ha afirmado que "el pueblo catalán tiene que tener capacidad de decidir su futuro" y las instituciones catalanas "están legitimadas para llamar a su sociedad a las urnas". "Vamos a defender estos principios en todos los foros e instituciones, aquí y sobre todo fuera de aquí", ha indicado.

Tras afirmar que la comunicación con Cataluña "es permanente", ha insistido en la disposición del PNV a "ayudar a intentar buscar una solución justa, democrática y catalana a la demanda de poder decidir libremente su futuro como nación". "Hemos estado siempre con Cataluña y vamos a seguir estando con Cataluña. Por eso, junto a la defensa de los intereses de Euskadi, que es nuestro ADN, buscar una solución para Cataluña también va a ser prioritario para nosotros", ha asegurado.

Ortuzar ha insistido en que toda la "capacidad de acción política" y "posibilidades de influencia, de intermediación" del PNV se van a poner "desde ya" a su disposición para "lograr esa solución justa y democrática para Cataluña".

"Este es el mensaje para el president Puigdemont, para las instituciones catalanas, y, por supuesto, a nuestro partido hermano, el PdeCAT: estamos con vosotros. Nosotros queremos que pase lo que la sociedad catalana decida libremente que deba pasar. El problema no es votar, el problema es no dejar votar. Esa es nuestra posición y eso es lo que debe entender Madrid", ha señalado.

CRITICAS DE ELA Y EH BILDU

El presidente del EBB se ha dirigido también al secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, y al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, --quien cree que es el "eco" de Muñoz "porque dice lo mismo pero más tarde-- para criticar que "para supuestamente apoyar y solidarizarse con Cataluña, no se les ocurre mejor idea que zumbar al PNV" algo que cree que "raya lo enfermizo".

"Esa fijación con atacar al PNV. Da igual lo que haya que mezclar, que manipular, que mentir. Ahora resulta que tenemos que romper con el PP. ¿Romper qué? Si nosotros con el PP y con el Gobierno de Madrid firmamos un acuerdo presupuestario para este año. Un acuerdo, por cierto, que defendemos a capa y espada y que ha sido importantísimo para Euskadi y para la sociedad vasca. Nos ha traído muchas y buenas cosas. No nos avergonzamos nada", ha defendido.

Asimismo, ha recordado que "todos los años en el camino a Foronda era un clásico que pusieran pancartas pidiendo el cierre de Garoña" algo que no ha ocurrido este año con la decisión del Gobierno central de cerrar la central nuclear. "¿Alguien cree que el Gobierno central tomó esa decisión porque sí? No será que hemos tenido algo que ver. Hoy no hay pancartas y pronto Garoña estará cerrada. Ese es el modelo PNV", ha defendido.

Por ello, ha advertido a ELA y EH Bildu que el PNV "no va a caer en su trampa" porque sus críticas "no son para defender a Cataluña" sino que buscan "incapacitar" al PNV para hacer política, y que no tenga "margen de maniobra, forzando a elegir entre ellos o el PP". "Pues ni con unos ni con otros: nosotros con Euskadi y ahora con Cataluña", ha zanjado.

Ortuzar ha reiterado que "es la hora de hacer política, política con mayúsculas, y el PNV va a estar ahí, tomando la decisión que nos parezca mejor para Euskadi y para Cataluña". "La clase política de Madrid y la izquierda abertzale quieren hacer antagónicas la vía vasca y la vía catalana. No lo van a conseguir. No nos vamos a dejar enredar por muchas piruetas dialécticas que den", ha defendido.

Además, ha comparado a Muñoz y a Otegi con el duo cómico 'Tip y Coll' porque "parecen que hablan en serio pero las cosas que dicen nos suena a chiste". "Que sigan diciendo lo que quieran, insultándonos, lo que quieran", ha insistido antes de criticar que le acusen de ponerse "de perfil" ante el conflicto catalán" cuando el PNV "siempre ha ido de frente y a cara descubierta, toda la vida ha sido así pero ellos no pueden decir lo mismo".

LA GENERACIÓN DEL KAIKU

Tras recordar el primer Alderdi Eguna celebrado en Aralar hace 40 años, ha destacado que en aquella época el kaiku se convirtió en la prenda que les identificaba y ha señalado que aunque las modas han cambiado, "el espíritu del kaiku debe pervivir" y "ahora toca llevarlo, por dentro, como coraza de protección y de seguridad para Euskadi".

El presidente del EBB ha criticado a los "nuevos iluminados" que quieren "quitar de en medio" al PNV dando "clases de abertzalismo" cuando "solo han traído sufrimiento, dolor y frustración a este país" y "no saben salir de su laberinto, no encuentran salida a su problema y nos piden a los demás que les ayudemos: para eso no importa que tengamos que relacionarnos con el PP".

"No saben cómo salir de su lío pero, eso sí, nos dicen a los demás que todo está mal y lo que hay que hacer con Euskadi. Quieren agitarnos las aguas, quieren crispar artificialmente el país. Los mismos que nos exigen que hay que iniciar un proceso unilateral soberanista nos están preparando un otoño-invierno caliente", ha criticado.

Al respecto, ha advertido de que ahora "van a utilizar lo sindical para hacer política" y ha asegurado que no van a permitir que "desestabilicen el país" y van a encontrar al PNV "de frente". "Antes tenían una dinámica político-militar, ahora es político-sindical", ha denunciado.

Ortuzar ha recordado que el lehendakari el jueves en el Parlamento Vasco, definió "con precisión, realismo y ambición" la propuesta del PNV para "la Euskadi del futuro" porque tienen una "vía vasca" que cree que es la que "necesita y merece Euskadi" y que pasa por una "Euskadi nación europea en un Estado confederal, opción que conjuga soberanía vasca, capacidad de decidir, pacto y bilateralidad"

"Una Euskadi nación europea. Una Euskadi dueña de su futuro, capaz de decidir en libertad lo que quiere ser y con quién y cómo quiere convivir. Una Euskadi que exige y necesita un profundo cambio en el modelo de Estado. Hemos depositado en el Parlamento Vasco nuestra propuesta", ha recordado.

Por último, ha señalado que el PNV está "abierto al diálogo con todos, sin exclusiones, sin vetos" porque "se puede y se debe hablar de todo y con todos" y "hay que pasar de los 'tuits' y los eslogan facilones a poner negro sobre blanco lo que cada uno propone". "El futuro de Euskadi está en nuestras manos. Y queremos una Euskadi libre, una Euskadi dueña de su futuro, que sea lo que los vascos y vascas queramos que sea", ha concluido.