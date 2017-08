PNV denuncia "una estrategia" para "aprovechar" la manifestación de Barcelona contra el proceso en Cataluña

Itxaso Atutxa entiende "que hubiera" pitidos "o muestras de enfado" por la presencia de "algunas autoridades estatales" en la marcha

La presidenta del PNV de Bizkaia ha advertido de que la "unidad" entre formaciones políticas "no tiene por qué ser "uniformidad". "No podemos acallar a un pueblo que viene pidiendo una diferenciación del Estado con un estatus propio desde hace ya tiempo, con medidas legales y democráticas, con mayorías parlamentarias importantes, que no están siendo tenidas en cuenta en el resto del Estado y, desde luego, no por parte del Gobierno español", ha apuntado.