PNV, dispuesto a participar en actos electorales de Cataluña si el PDeCAT o Junts per Cataluña se lo piden

Espera que Monserrat haya puesto "el mismo tesón" en la candidatura de Barcelona para la EMA que en las manifestaciones de SCC

A su juicio, tras las elecciones del 21 de diciembre, "no van a cambiar sustancialmente" las mayorías ni "los bloques" que existen en la actualidad en Cataluña. "Tendrán que sentarse y hablar. Es verdad que no fue posible en el pasado. Igual ha tenido que pasar todo esto, desgraciadamente, para que se sienten a hablar. Haber tenido que llevar a un país a este situación, y lo digo por parte de todos los que han actuado, me parece grave. Pero, en cualquier caso, no hay otra alternativa que el diálogo y la política", ha afirmado.