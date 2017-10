El PNV pide diálogo a Rajoy y no aplicar el 155, que "enturbiaría" la situación

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha pedido al presidente Mariano Rajoy mantener abierta la puerta del diálogo en torno a Cataluña y no aplicar el artículo 155 de la Constitución, que a su juicio "enturbiaría" la situación.

En el Pleno del Congreso sobre Cataluña, el dirigente del PNV ha querido dejar claro que el problema de Cataluña "es mucho más hondo y profundo" y que el uso de la fuerza podría dar la victoria al Estado, pero "no solucionaría nada y supondría una derrota a medio plazo".

A su juicio, en el referéndum del 1 de octubre hubo mucha gente que quiso ir a votar, "que no eran delincuentes", y a los que hay que dar una respuesta, y no la aplicación del 155.

"El Gobierno no puede quedarse en el No --ha indicado--. Esto no es una competencia de sanidad, es un problema nacional, y habrá que decir algo más que viva España, viva el rey, viva el orden y la ley".