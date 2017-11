PNV exige la destitución del fiscal general del Estado, "agente activo de agravamiento" en el "conflicto" de Cataluña

"Mantendremos la necesidad de diálogo con todos, pero desde una frialdad y un distanciamiento claro" con el PP, afirma Mediavilla

El PNV ha mostrado su "pleno convencimiento" de que la situación política catalana y "el conflicto político" que se vive "no van a encontrar vías de arreglo y solución a través de sentencias judiciales ni de encarcelamientos", sino que "la solución vendrá por parte del diálogo, con la política, la negociación y, en última instancia, respetando la voluntad de la ciudadanía catalana expresada libre y democráticamente".

En esta línea, ha reiterado que "el futuro de Cataluña no puede estar fatalmente determinado por el no diálogo, la imposición y el desacuerdo". "Cataluña y la solución a sus demandas necesitan democracia, ejercicio democrático para dialogar entre diferentes, para acordar con mayorías suficientes y para que la ciudadanía pueda expresar libre y plenamente su opinión y decisiones políticas con todas las garantías y con eficacia plena", ha añadido.

"No es una novedad que nos sorprenda este tipo de actos, habida cuenta de la evolución de los acontecimientos últimos, y, en tal sentido, con responsabilidad y prudencia, mantendremos la necesidad de diálogo con todos, pero en este momento desde una frialdad y un distanciamiento claro", ha manifestado Koldo Mediavilla.

Por otro lado, ha reiterado que, tal y como ha expresado el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, "en principio" el PNV entiende que la convocatoria de manifestación contra la aplicación del artículo 155 para sábado en Bilbao "estaba realizada con la intención última de que el PNV no estuviera" en la marcha.

No obstante, ha señalado, en la línea de lo expresado por Ortuzar, que "no es óbice para que, a la vista de los acontecimientos surgidos, el PNV esté valorando esta situación" para determinar "si finalmente participa o no" en la movilización convocada por EH Bildu, ELA, LAB, ESK, Steilas, CNT, Etxalde, EHNE y Gure Esku Dago bajo el lema 'Demokrazia eta Erabakitzeko Eskubidea (Democracia y derecho a decidir)'.