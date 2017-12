El PNV insiste en que al menos hasta enero no decidirá si se suma a la comisión de reforma territorial del Congreso

El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, ha insistido este martes en que al menos hasta el próximo mes de enero no decidirá si se suma a la comisión de reforma territorial impulsada por el PSOE en el Congreso.

En declaraciones a los periodistas antes de la Junta de Portavoces, Esteban ha subrayado que esa comisión es una iniciativa "positiva" que pueda dar "algunos frutos", si bien sigue sosteniendo que no se da el clima político adecuado teniendo en cuenta la aplicación "extraordinaria" del artículo 155 en Cataluña.

Además, el nacionalista vasco ha apuntado que la comisión no tiene tampoco la materia definida. "En principio surgió por la problemática nacional de Cataluña, pero ahora se quiere mezclar todo", ha destacado.

"NO NOS GUSTA EL POSTUREO"

De ahí que haya confirmado que los diputados del PNV no estarán presente en las próximas reuniones de la comisión y que, en todo caso, no decidirán hasta al menos enero si se acaba adhiriendo o no a este órgano.