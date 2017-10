El PNV contesta a la vicepresidenta que abandone la vía del 155 y apueste por "la búsqueda del acuerdo"

Bildarratz defiende que si la independencia es la opción mayoritaria, se reforme la Constitución para facilitarla

"Mientras hay vida, hay esperanza", ha afirmado dirigiéndose directamente a Santamaría, y ha instado al Ejecutivo de Mariano Rajoy a no dirigir la acción en la vía del 155 "sino en la búsqueda del acuerdo". Por ello, ha insistido en la necesidad de establecer un diálogo y ha señalado que Cataluña, al igual que el País Vasco, "no es únicamente una comunidad autónoma", sino "un pueblo". En este sentido, considera que mientras el Gobierno no acepte "esa realidad" seguirá sin conocer "dónde está el problema".