El PNV alerta de las "prisas" por constituir la comisión de reforma territorial la próxima semana: Es un error

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha alertado este martes de que las "prisas" de la Cámara por constituir la próxima semana la nueva comisión impulsada por el PSOE para estudiar una eventual reforma del modelo territorial son "un error".

"Para que las cosas funcionen hay que saber elegir los momentos y me parece que meter prisas ahora no sé para que alguien justifique qué, me parece un error", ha dicho, en declaraciones en el Congreso antes de la reunión de la Junta de Portavoces.