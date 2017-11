PNV dice que el acuerdo fiscal propicia "un clima de confianza" con PSE y PP y confía en un pacto en Álava esta semana

Afirma que es un "buen acuerdo" que genera "estabilidad" y asegura que "nada tiene que ver" con una negociación de los PGE que "no existe"

Zarate ha manifestado que, en esta reforma, no se modifica el IRPF, por lo que "no va a afectar a la mayoría de las personas de la sociedad vasca", aunque ha destacado que hay un compromiso de revisar este impuesto en 2020.

Ante la postura del PP de Álava que insiste en que este acuerdo no garantiza su apoyo a las Cuentas del territorio alavés, aunque genera un clima "propicio", Zarate se ha mostrado convencida de que, si han sido capaces de llegar a un acuerdo en "una materia tan complicada" con el de la fiscalidad, también serán capaces de llegar a acuerdos en otros ámbitos, como el que se ha firmará en próximas horas en el Gobierno vasco, o en la Diputación de Álava, "donde se necesita una tercera fuerza" y en las otras instituciones. "Me atrevería a decir que en las próximas horas o en esta misma semana", ha precisado.

Preguntada por si este acuerdo con el PP puede influir de cara a una negociación de los Presupuestos Generales del Estado, Zarate ha recordado que el PNV ya ha dicho "más de una vez" que "los acuerdos con Madrid en este momento no existen y no están".

"En más de una ocasión hemos dicho que las negociaciones en Madrid no existen, no hay negociaciones y no tiene absolutamente nada que ver este acuerdo con lo que pueda o no pueda ser en los próximos años en Madrid", ha añadido.