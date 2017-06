PNV apoyará el techo de gasto solo si es beneficioso para los Gobiernos vasco y navarro, sin esperar contrapartidas

El PNV apoyará el techo de gasto para 2018 solo si resulta beneficioso para los Gobiernos vasco y navarro, sin esperar ningún tipo de contrapartidas. La posibilidad de que los jeltzales aprobaran el límite de gasto no supondrá, en ningún caso, que vayan a respaldar los Presupuestos Generales del Estado del próximo año, según han informado a Europa Press fuentes del partido dirigido por Andoni Ortuzar.

El PNV "no da un valor político" al límite de gasto, sino lo considera más una cuestión técnica y, de hecho, no pedirán "contrapartidas a cambio". "Vamos a ver si es bueno o malo para los Gobiernos vasco y navarro", ha insistido.

En este sentido, ha recordado que el pasado año lo apoyaron, pese a no ser necesario su respaldo y aun habiendo unas elecciones autonómicas previstas en Euskadi, porque quisieron "actuar con responsabilidad". "Lo apoyamos porque permitía al Gobierno vasco tener una capacidad de gasto extra de más de 200 millones de euros, que fueron directamente a Sanidad, Educación políticas públicas y sociales, y sin nada a cambio. No hubo ninguna contraprestación", ha destacado.

En todo caso, la formación jeltzale ha reiterado que el sentido de su voto no anticipará ningún movimiento que vaya a hacer en el Futuro. "Si votamos que sí, no quiere decir que seamos proclives a aprobar los Presupuestos de 2018 y, si votamos que no, tampoco quiere decir que no los vayamos a aprobar", ha apuntado.