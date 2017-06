El PNV cree que la abstención en la moción de censura de Podemos EH Bildu al Gobierno del PP, que se debatirá en el pleno del Congreso de los Diputados el próximo martes, "es la mejor manera de no fomentar el paripé" de Unidos Podemos.

Fuentes de la formación jeltzale han señalado que, a su juicio, con esta iniciativa, Podemos sólo quiere "montar el circo" y conseguir "que se retraten los demás". Además, ha apuntado que el candidato que presenta, Pablo Iglesias, "no es un candidato serio y creíble".

Por ello, el PNV ha decidido abstenerse en la votación de la moción de censura, con el fin de "no contribuir a esta estrategia" de la formación morada, al considerar que sus intenciones van más allá de la pretensión de desalojar al PP del Ejecutivo.

En el debate intervendrá el portavoz del Grupo Vasco en la Cámara baja, Aitor Esteban, que ya calificó de "torpeza absoluta" esta iniciativa de Podemos, "a no ser que lo que se busque sean efectos en contra de los partidos de la oposición, más que en contra del propio presidente del Gobierno".

Además, advirtió a Pablo Iglesias de que "la casa no se construye desde el tejado". "No es lo normal anunciar una moción de censura de manera unilateral, desde una posición minoritaria y, además, decir que contactará con los grupos políticos a posteriori", criticó, para apuntar que "hoy por hoy, no existe una mayoría seria y alternativa" a Mariano Rajoy, por lo que la censura supone "un brindis al sol".