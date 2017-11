PNV espera que Puigdemont no sea detenido pero también que "salvaguarde la dignidad" de la Generalitat

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, espera que no se active una petición de detención contra el expresident, Carles Puigdemont, que se encuentra en Bélgica, por no acudir a declarar este jueves ante la Audiencia Nacional. Además, confía en que Puigdemont, "sabiendo de la dignidad de su cargo y lo que representa, haga lo que esté en su mano para defenderse de la mejor manera que él considere oportuno, pero también para salvaguardar la dignidad de la institución".

"Si los afectados se enteran por los medios de comunicación de sus citaciones, si sabemos lo que va a hacer el Fiscal muchas horas antes de que suceda, si sabemos las peticiones, etc, eso no es compatible con una Justicia de calidad", ha añadido.

Ortuzar cree que "el problema catalán se va a solucionar votando, no dejando de votar o no dejando votar". "Es la máxima que han ido llevando todos los partidos catalanistas a lo largo de este tiempo, y no va a ser ahora, en el último asalto, cuando no lo hagan, o sean incoherentes con esa petición de urnas que se ha ido haciendo cada vez con mayor intensidad", ha manifestado.