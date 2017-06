El libro titulado 'El otro Pacto de Santoña' destaca que el nacionalismo vasco se rendió porque no tenía posibilidad de defenderse

El PNV ha defendido que el 'Pacto de Santoña' no fue una "traición" del nacionalismo vasco a La República, sino que este acuerdo, que supuso la rendición ante los italianos el 24 de agosto de 1937 después de la caída de Bilbao, salvó "vidas y haciendas" en Euskadi porque ya no había posibilidades de defenderse, al carecer de armamento.

"Se le acusa al nacionalismo vasco de haberse entregado. No tenía armas, no tenía artillería, no tenía posibilidades de defenderse", ha dicho, para responsabilizar a La República "de dejarles sin aviones y sin ninguna posibilidad de defensa".

El exdiputado del PNV ha recordado que los vascos se enfrentaban a "un asesino, un psicópata como Emilio Mola, que dijo públicamente: 'si no os rendís, arrasaré Bizkaia, tengo medios suficientes para ello'". En este sentido, ha recordado que "bombardeó cien pueblos de Bizkaia" y ha destacado que 4.500 niños se tuvieron que exiliar. "No se ha captado la dimensión de aquella inmensa tragedia", ha lamentado.

Por último, Koldo San Sebastián ha reivindicado "el éxito" del pacto de Santoña y "la visión del PNV" cuando lo acordó, porque, según ha recordado, no llegó a firmarse. Además, ha recordado que en ese pacto no estuvo solo el PNV, sino también ELA-STV, ANV, Jagi Jagi, por parte del nacionalismo, "pero también un batallón de Izquierda Republicana, la CNT al completo y todas las fuerzas del ejercito regular".

"Ya no había esperanza, no solo no había aviación ni artillería, tampoco había marina", ha indicado. En esta línea, ha manifestado que, una vez perdida la esperanza, había que "salvar el mayor número de vidas y haciendas posibles". "Y eso, en gran parte, sí que lo lograron con el Pacto de Santoña. Nosotros queremos contar la parte que no se ha contado", ha apuntado.