PNV pide al Ejecutivo de Rajoy voluntad para permitir que los vascos "decidan en libertad lo que quieran ser"

Advierte de que, con prohibiciones en Cataluña, sólo "agrandará aún más el conflicto territorial"

En alusión a Cataluña, el representante jeltzale considera que "los problemas que tiene el Estado español no se terminan mediante prohibiciones", y por ello, solicita al Gobierno del PP "que no ponga vetos" y abra una vía de diálogo y negociación para dar respuesta a lo que la ciudadanía pide. "Con prohibiciones, los problemas no desaparecen, se agrandan", ha remarcado.