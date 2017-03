PNV cree que el desarme de ETA puede ser "hasta una liberación" para que, después, la banda proceda a su disolución

Asegura que el trabajo que están haciendo los denominados 'artesanos de la paz' "no tiene pies de barro, sino pies sólidos"

El presidente del PNV en Álava, José Antonio Suso, ha afirmado que espera que el 8 de abril "no pase nada", sino que, simplemente, se entregue "un sobre con la geolocalización de las armas" de ETA, y considera que el desarme puede ser "hasta una liberación" para que, después, la banda proceda a su disolución. Además, ha asegurado que el trabajo que están haciendo los denominados 'artesanos de la paz' "no tiene pies de barro, sino pies sólidos".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Suso ha manifestado que ETA debería haberse desarmado hace ya bastante tiempo porque "ha tenido cinco años para hacerlo". "El siguiente paso es la desaparición de la banda", ha añadido.

Además, ha dicho que a él le gustaría que el 8 de abril "no pase nada, simplemente que se entregue un sobre con la geolocalización de los zulos a la Justicia francesa y, a partir de ahí, la Justicia haga el trabajo que tiene que haber".

A su juicio, se está haciendo "demasiado ruido" con esta entrega de armas y hay "mucha exposición mediática". "Se ha dicho desde el partido y el propio lehendakari que esto hay que hacerlo con discreción, pero parece que en eso no nos hacen mucho caso. Creo que en estas cosas la discreción es fundamental y, efectivamente, no estamos viendo que esa parte se esté cumpliendo", ha añadido.

En esta línea, espera que esto "no sea nada más que una anécdota y no termine echando por tierra una decisión que ya se tenía que haber tomado hace años". "Pero, una vez que se ha tomado, nos alegramos mucho de que se lleve a cabo a cabo de la forma más rápida posible", ha manifestado.

EL DESARME, "VA EN SERIO"

José Antonio Suso ha explicado que no se pone en duda que el desarme "no vaya en serio" y ha afirmado que el trabajo que están haciendo los denominados 'artesanos de la paz' "no tiene pies de barro, sino pies sólidos".

"Es un trabajo que llevan haciendo hace tiempo y es una decisión que estábamos esperando todos. Creo que la presión de la sociedad sobre este asunto estará también sobre las cabezas de los que queden como dirigentes de ETA. Y yo creo que, en este sentido, puede ser hasta una liberación para dar el siguiente paso, que es la propia disolución de la banda", ha apuntado.