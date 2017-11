PNV dice que, aunque lo de Cataluña es "un precedente peligroso", las "relaciones con PP se mantienen absolutamente"

Esteban afirma que en la actualidad "no hay clima" para negociar los PGE y, si el PP tiene prisa, puede recurrir a "la mayoría del 155"

En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, el representante jeltzale ha indicado que "no tiene sentido" participar ahora en la comisión sobre el modelo territorial impulsada por el PSOE en el Congreso, pero no descarta hacerlo en el futuro.

"El 155 estaba pensado para otras cosas, para la ejecución de leyes, y ha tenido una interpretación extensiva por lo que es un precedente que no hace ninguna gracia. En esta situación, hablar de acuerdos a nivel de presupuestos pues no", ha remarcado.

Por ello, ha incidido en que si el PP se dirigiera al PNV "veríamos cómo está la cosa". Además, ha reconocido que, a día de hoy, el PNV no tiene "ninguna petición concreta" que hacer al Ejecutivo central ya que "no hemos hecho una reflexión sobre ello".

Cuestionado por las razones por las que el PNV no está tomando parte en la comisión sobre el modelo territorial en el Congreso de los Diputados, Esteban ha reconocido que, pese a todo, los jeltzales saludan la iniciativa y no tienen nada "en contra de ella".

A su juicio, si el objetivo es un acuerdo se debe buscar "un clima más sereno" y una campaña electoral como la catalana "no ayuda a ello". "Por eso pedimos que se esperase un poco más. No voy a decir que no participaremos hasta el final, pero ahora no tiene sentido", ha sostenido.