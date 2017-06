Plantea a PSOE, ERC y Podemos un frente común para convocar la Junta de Seguridad

También reclaman que el Congreso se manifieste sobre la "falta de voluntad política" que ven en la decisión del Gobierno de no convocar la Junta de Seguridad de Catalunya y de no permitir a la Generalitat la incorporación de medio millar de nuevos Mossos d'Esquadra.

"Si alguien piensa que laminando las capacidades de la Generalitat habrá una desmovilización de la sociedad catalana, es que no entienden nada. Hay temas en los que no se puede jugar. No se puede convertir la Junta de Seguridad en moneda de cambio", ha advertido.