PDeCAT prepara enmiendas para rechazar el 155 en el Senado que se debatirán en la ponencia de este jueves por la mañana

PDeCAT prepara enmiendas parciales para rechazar la totalidad del texto enviado por el Gobierno al Senado con medidas para Cataluña al amparo del artículo 155 de la Constitución, que serán debatidas y votadas en la ponencia que se reunirá este jueves a partir de las doce, han informado a Europa Press fuentes del partido independentista.

La tramitación de estas medidas no es la habitual en la Cámara Alta, puesto que no es un proyecto de ley sino un acuerdo del Gobierno para cuya aplicación se solicita el permiso del Senado. Por esta razón, no cabe que los grupos presenten enmiendas a la totalidad del texto, lo que se denominan vetos, así que PDeCAT prepara enmiendas parciales contra todo el contenido.