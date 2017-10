El PDeCAT apela a Montilla y acusa al PSOE de "arrodillarse" ante Rajoy con el 155

El portavoz en el Senado del PDeCAT, Josep Lluís Cleries, ha apelado al expresidente de la Generalitat y senador socialista José Montilla para que el PSOE reconsidere su apoyo a la aplicación del artículo 155 en Cataluña y ha acusado a este partido de "arrodillarse" ante el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien según él ha provocado el regreso "a la época de los virreyes".

En su intervención durante el turno de portavoces en la Cámara Alta, Cleries ha insistido en que Rajoy pretende imponer "un virrey" en Cataluña con el cese del presidente del Ejecutivo autonómico y, en un momento en el que se ha girado hacia la bancada socialista, ha buscado al senador Montilla para dirigirse a él directamente en estos términos: "Yo siempre les he respetado a ustedes, como siempre he respetado al 'president' Montilla; ustedes no pueden hacer este atentado contra las instituciones catalanas".