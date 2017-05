Otegi dice que si el Estado "reconoce que ha empleado la violencia contra el independentismo, su relato desaparece"

EUROPA PRESS

El secretario general de Sortu, Arnaldo Otegi, considera que si el Estado "reconoce que ha empleado la violencia para combatir el independentismo, su relato desaparece". Además, no cree que "por mucho que haya ganado Pedro Sánchez, el PSOE sea capaz de reconocer el derecho a decidir, pero lo veremos con el tiempo".

En una entrevista en el diario 'Deia', recogida por Europa Press, Otegi afirma que este reconocimiento por parte del Estado sería "muy importante", pero cree que "tiene un problema, y es que si reconoce que ha empleado la violencia para combatir el independentismo, su relato desaparece". A su entender, "uno puede estar de acuerdo en que el conflicto legitime o no la lucha armada, pero lo que no se puede es hacer un relato que obvie el conflicto político, eso no responde a la realidad y a la historia del país".

El líder de Sortu dice tener "la impresión, y algún dato, que nos preocupa, sobre algunas presiones para que el informe de las torturas se rebaje, porque eso pone encima de la mesa un relato que no gusta, y en este país ese relato no gusta a muchos". "Nosotros ya hemos reconocido el daño causado, lo hemos pagado con cárcel si lo hemos causado, el problema es que hay otros que se mantienen impertérritos en una historia que no es real, y no vamos a compartir un relato que no es real", advierte.

Otegi considera el relato "que reduce el conflicto a que aquí ha habido una gente que ha matado porque un día por la mañana se le ocurrió matar" un "fraude total a la historia política y social de este país", y mantiene que "lo más importante es que entre todos construyamos, más que un relato, las condiciones para que esto no vuelva a pasar".

Asimismo, dice que, "si la izquierda abertzale tiene que hacer una lectura crítica del pasado, no es porque nos la pidan ni el lehendakari ni el Estado, es porque se lo debemos a nuestro pueblo". "Siempre nos hemos definido como militantes revolucionarios de este pueblo, y cuando haya que hacer un ejercicio de honestidad se hará, se ha hecho en el pasado y se hará en el futuro. Nuestra posición no va a depender de lo que haga el Estado", subraya.

RELACIÓN CON PNV

Sobre la relación de EH Bildu con el PNV, Otegi recuerda que "frente a una oferta que hizo EH Bildu en las autonómicas de acuerdo de país con Podemos y PNV, el PNV ha optado por pactar con el PSE y el PP, y hoy en las tres provincias funciona el gobierno que quería el lehendakari y se ha hecho el acuerdo presupuestario que era el que quería el lehendakari".

Eso, ha dicho, "te lleva a pensar que el PNV sigue instalado en la lógica perversa de que le van a respetar derechos o no en función de que sea útil o no en la lógica parlamentaria madrileña". A su entender, "hay que cambiar el modelo de relación con el Estado, no tiene que ser de subordinación sino en pie de igualdad, y en pie de igualdad es de Estado a Estado".

En relación a la ponencia de autogobierno, se pregunta que, "si el PNV y el lehendakari plantean como prioritario un pacto con el PSE y una alianza presupuestaria con el PP, ¿en qué margen nos vamos a mover en la ponencia de autogobierno?". Según afirma, el PNV "sabe que reivindicar que somos una nación con derecho a decidir hace inviable su pacto" y, por ello, le pregunta "qué va a elegir" porque "este país necesita dar un salto en su nivel de autogobierno, pero no solo como un tema identitario". "Me cuesta creer que la ponencia de autogobierno vaya a sufrir un vuelco", dice.

PEDRO SÁNCHEZ

En referencia a la victoria de Pedro Sánchez en las primarias a la Secretaría General del PSOE, Otegi afirma que "la militancia ha enterrado la generación que pactó la Transición, a los felipes, a los guerras y a los bonos", pero "lo triste es comprobar que quienes sostienen a los que quieren resucitar al régimen son el PP, UPN, C's, y el PNV". Además, no cree que "por mucho que haya ganado Pedro Sánchez el PSOE sea capaz de reconocer el derecho a decidir, pero lo veremos con el tiempo".

Por otro lado, ante las críticas del Movimiento pro Amnistía y contra la Represión (ATA), tras el congreso de Sortu, afirma que en este proceso congresual se hizo "un proceso de debate ejemplar en el que participaron prácticamente 8.000 personas", y recuerda que la dirección "fue avalada por casi el 90% de la militancia, todo el mundo tuvo la oportunidad de participar y de poner sus alternativas encima de la mesa, pero hay un sector que nos critica ferozmente, que nos ha convertido en su enemigo".

"Nosotros consideramos que, si un enemigo existe para el pueblo vasco, son los estados francés y español. No tenemos interés en debatir con ellos en público; nosotros les ofrecemos respeto mutuo y no entrar en debates estériles, esa es nuestra posición", mantiene.

Sobre el debate interno que vive EA respecto a su posicionamiento en EH Bildu, considera que "el hecho de que exista el debate es importante". "Tenemos que hacer un ejercicio de suma que se construya desde la comodidad de los que quieren estar en esa suma, siempre manteniendo las reglas del juego; no hay que vivir con excesivos dramatismos determinadas cosas", dice, para advertir, no obstante, que "la coalición electoral como mera suma de partidos ya no vale porque hay miles de personas que se identifican con EH Bildu y no con EA, ni con Sortu, ni con Alternatiba ni con Aralar".

En relación al papel de los sindicatos en al política, Otegi considera que el lehendakari, Iñigo Urkullu, "tiene un problema" porque "no le gustan los sindicatos, no le gustan los movimientos populares, no le gusta nada de lo que no controla, y eso es abanderar una revolución excesivamente conservadora", pero "la democracia consiste en que la gente tenga libertad de acción política, y por eso creo que el sindicalismo de clase de ELA y LAB tiene que jugar un papel fundamental en el proceso soberanista".

POLÍTICA PENITENCIARIA

Otegi considera que el PNV "tiene necesidad de convencer a la ciudadanía vasca de que se van a producir avances en ciertos ámbitos porque cada vez tiene más difícil vender su pacto presupuestario con el PP" y asegura que "si se producen cambios en la política penitenciaria, y ojalá se produzcan, será porque aquí ha habido un trabajo inmenso de movilización, de trabajo organizativo y de alianzas políticas".

A su entender, "después del desarme ya no hay excusas, ya no es que haya que cambiar la política penitenciaria, ahora hay que empezar a hablar de construir un país sin presos, sin exiliados y sin deportados. Esa es la labor que hay que hacer en los próximos meses".