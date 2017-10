Otegi: "Vivimos un autogobierno provisional hasta que el Gobierno de Madrid decida que no lo tenemos"

"Espera y desea" que PNV y Podemos se sume a la manifestación del sábado en Bilbao contra el 155 y en favor de "la república catalana"

El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que el caso catalán es "una advertencia" para todos aquellos que pretenden "las soberanías de sus naciones y territorios". "Vivimos un autogobierno provisional hasta que el Gobierno de Madrid decida que no lo tenemos", ha asegurado.

"A mí me da la impresión de que hay sectores en el país que aún no se atreven a decirle a la gente en qué situación estamos. Y estamos en una situación gravísima en la que el Gobierno de España nos ha dicho que las cartas en este juego están marcadas y, si tu tienes un Parlamento que decide cosas que a ellos no les gustan, disuelven el Parlamento", ha añadido.