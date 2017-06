Ve a los socialistas "muy lejos" de plantear una reforma democrática "en profundidad como la que exigen Cataluña o el País Vasco"

"Ése es el siguiente paso que les toca hacer, pero no vamos a esperarlo. Nosotros tenemos ese derecho tal y como lo reconoce el derecho internacional. El derecho a la autodeterminación es ya de tercera generación y lo que dice es que, no solo tenemos derecho a declararnos independientes, sino también tenemos derecho a elegir un modelo económico, social, cultural...", ha expresado.

"El PSOE está aun muy lejos de plantear una reforma democrática en profundidad como la que exige Cataluña o el País Vasco. Me da que todavía no han llegado ahí y me da que tienen grandes dificultades. A día de hoy, el Estado español no es un Estado que pueda evolucionar democráticamente para llegar ahí", ha resaltado.