Otegi dice que Euskadi es una autonomía intervenida y ve "ridículo" que PNV afirme que habla "de tú a tú con el Estado"

Critica que negociaciones como la del Cupo "se hagan desde la óptica de partido" y no a través de "una delegación de partidos vascos"

Entre ello, ha citado "el artículo 155, que es un arma que ha sacado de la baraja y ahora sabe cómo se utiliza". "Otro elemento fundamental es el chantaje económico como el cambio de las sedes sociales de muchas empresas de Cataluña que es un instrumento de chantaje que me temo no se va a utilizar solo en Cataluña", ha sostenido.

Por ello, ha defendido que, si "ellos se unen" para aplicar los artículos 135 y 155 de la Constitución, los que buscan en Euskadi caminar hacia "una democracia de calidad y hacia nuestras libertades sociales y nacionales debiéramos entender que otras alianzas y políticas son posibles". "No es una oferta de hoy para mañana, sino emitir al país una señal de responsabilidad", ha argumentado.

Asimismo, Otegi ha afirmado que se trata de una propuesta concebida en términos propositivos, sin quererla ligar al debate presupuestario. A juicio de EH Bildu, no se puede debatir sobre presupuestos "como si se debatiera en el parlamento danés, ya que hay el contexto de Cataluña marca el debate".

"Por esas razones, planteamos con claridad que no sostendríamos las cuentas de un gobierno en que está un socio que tiene a la mitad del Gobierno catalán en la cárcel. Es tan coherente como cuando el PNV dice que no sostiene las cuentas del PP mientras aplique el 155", ha añadido.

En su opinión, ante esta situación se puede mirar hacia otro lado, pensar que "no nos va a afectar o ponernos en torno a una mesa y hacer un diagnóstico real de la situación".

Cuestionado por las elecciones catalanas del próximo 21 de diciembre, Arnaldo Otegi ha lamentado que algunos sectores de la izquierda estatal dijeran que el referéndum 1 de octubre no tenía garantías y se ha preguntado cuáles son las garantías de los próximos comicios autonómicos "con la mitad del gobierno en la cárcel y Puigdemont en el exilio".

"El independentismo quiere mostrar que es parte muy sustancial de la ciudadanía la que quiere que se materialice la república. Creo que van a ser mayoría en escaños y espero sean mayoría en votos. El Estado pensó que el independentismo no se iba a presentar y que iban a gobernar como hicieron en Euskadi, con parte del electorado amputado del censo, pero les ha salido mal la jugada", ha argumentado.

Asimismo, se ha referido a las críticas de este domingo del presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, a la izquierda abertzale a quien acusó de falta de criterio político por no votar a favor del Cupo.

"Decir que el PNV habla de tú a tú con el Estado es para el 'club de la comedia', me parece ridículo. Creo que el PNV tiene un problema y no es EH Bildu. Se manejan con el esquema de que las cosas que se hacen bien las hace el PNV, las que se hacen mal las hace Madrid y las que no se pueden hacer es culpa de la izquierda abertzale por lo que ellos nunca tienen responsabilidad", ha indicado.