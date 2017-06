El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, ha advertido este viernes de que cuando alguien de Podemos le llame "ladrón", él le tildará de "pedófilo" y lo hará "con la misma base científica".

A su juicio, el debate puso de manifiesto "un partido y una candidata con una incapacidad absoluta" y "unas formas realmente lamentables". "Todas las veces que yo me vi obligado a decir palabras que a mí no me gustan fue porque ellos las habían dicho antes", ha asegurado.